Impresaitaliana.net - Fermerci, Carta: “2024 positivo per l’associazione ma critico per il trasporto ferroviario merci”

Clemente, presidente di, chiede al Governo di intervenire per supportare le aziendeIl quadro delin Italia parla chiaro: i volumi sono diminuiti rispetto al 2023 e il 2025 si preannuncia ancora piùper le numerose interruzioni ferroviarie previste che andranno ad interessare oltre il 50% della Rete infrastrutturale. Lo scenario viene delineato in modo nitido dapresieduta da Clementeche in occasione dell’Assemblea annuale ha snocciolato i numeri positivi perma poco incoraggianti per il settore.Ad incidere negativamente sul rilancio del, secondo, sarebbe stata anche la mancata attuazione dell’incentivo per l’acquisto di locomotive e carri ferroviari, pari a 115 milioni di euro, che rischierebbe di privare gli operatori delle coperture necessarie per gli investimenti già sostenutioggi conta 65 imprese aderenti tra associati diretti ed indiretti, con oltre 12 mila addetti ed un fatturato complessivo di circa 3 miliardi di euro.