Calcio femminile Jesina Aurora | l’Under 15 pareggia l’Under 17 vola

1-1 in casa per la formazione di mister Dottore contro la Filottranese, per quella allenata da Socionovo manita a Gualdo e conferma del primato in classifica generaleJESI, 10 dicembre 2024 – Altro turno di campionato con risultati positivi per le due formazioni Under 15 e Under 17 della.UNDER 15Pareggio del15 in casa contro la Filottranese. A segno per le leoncelle Matilde Albanesi.– Fratoni, Burattini, Manes, Tashi, Bacci, Latino, Maltoni, Albanesi, Buoncompagni. All. Dottore – A disp. Rollè, Bordoni, Casci, Cherif, Giacchè, PalombiFILOTTRANESE – Gasparrini, Stura, Verdoliva, Gambini, Corallini, Spirito, Veneruso, Corneli. All. Canali – A disp. Biron, Piersigilli, Storani, Verdoliva RISULTATI 8° GIORNATA: Spoleto – Ancona 5-3, Vis Pesaro – Fortuna Fano 3-2, Perugia – Gualdo 3-2,– Filottranese 1-1.