Bayer Leverkusen-Inter formazioni ufficiali | Taremi più 4 novità

Alle 21.00 è in programma, gara valevole per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Simone Inzaghi punta su diverse scelte di turnover. Dall’inizio Mehdiè la partita valida per la sesta giornata di Champions League. I nerazzurri, dopo aver pareggiato all’esordio contro il Manchester City, hanno vinto le successive quattro partite contro Stella Rossa, Young Boys, Arsenal e Lipsia. Simone Inzaghi, visto anche il calendario intasato e dello scontro diretto contro la Lazio in campionato, cambierà qualche pedina. Confermati cinque cambi, rispetto al 3-1 col Parma. Dentro: Matteo Darmian, Davide Frattesi, Piotr Zielinski, Carlos Augusto e Mehdi. Dalla panchina Lautaro Martinez, che ha perso il ballottaggio con Marcus Thuram.