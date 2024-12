Quotidiano.net - Automobili, l’Italia è record in Europa: 694 ogni 1.000 abitanti. Transizione green al rallentatore

Roma, 10 dicembre 2024 –segna ileuropeo per il numero dipro capite nel 2023: 6941.000 persone. A rilevarlo è l’Istat, che segnala un dato in crescita, mediamente dell’1,3%anno. Un’impennata costante e di molto superiore a quella di paesi con un’economia simile, se non maggiore: Germania (+0,7%), Spagna (+0,4%) e Francia (+0,3%). L’Istat rivela anche un altro dato interessante: in Italia laverso auto meno inquinanti procede al: nel 2023 le ibride erano il 6,9% del totale nei capoluoghi di provincia (più del 10% solo a Varese, Milano e Bologna) e le elettriche appena lo 0,6% (più dell'1% soltanto a Milano, Bergamo, Brescia, Bolzano e Trento). A farla da padrone sono ancora le auto a benzina (47,4%, -0,8% rispetto al 2015), seguite da quelle a gasolio (35,2%, -0,3% rispetto al 2015).