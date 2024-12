Ilfattoquotidiano.it - Ancelotti, Gattuso, Maresca, De Zerbi e gli altri: altro che catenacciari, i tecnici italiani all’estero vincono e portano modernità

Gennaro(Hajduk Spalato): primo nel campionato croato. Carlo(Real Madrid): secondo nella Liga. Enzo(Chelsea): secondo in Premier. Roberto De(Marsiglia): secondo in Ligue 1. Francesco Farioli (Ajax): terzo in Eredivisie. Ricordato che abbiamo un esercito di ct sparsi nel mondo (Marco Rossi-Ungheria, Vincenzo Montella-Turchia, Francesco Calzona-Slovacchia, Paolo Nicolato-Lettonia, Domenico Tedesco-Belgio, Stefano Cusin-Isole Comore), questa prima parte della stagione ha ribadito l’eccellenza del made in Italy della panchina. È l’effetto scuola di Coverciano, ma non solo: c’è un mix di cultura, passione, intelligenza, buon senso e ambizione dietro ai risultati dei nostri coach. Attenzione: non siamo gli unici perché ci sono eccellenti allenatori spagnoli, tedeschi, portoghesi e argentini, ma per un movimento che si è portato dietro per mezzo secolo l’etichetta di “catenacciaro”, è la certificazione che anche in Italia sappiamo produrre