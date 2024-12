Oasport.it - Ambesi: “Giovanni Franzoni ha potenziale notevole su tre specialità, ma serve pazienza”

Nel consueto appuntamento del lunedì sera con Salotto Bianco, trasmissione giunta alla terza puntata, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport e condotta da Dario Puppo, giornalista di Eurosport, è stato ospite Massimiliano: tra gli argomenti trattati ovviamente si è parlato delle prestazioni die Luca De Aliprandini nelle gare della Coppa del Mondo di sci alpino a Beaver Creek.ha elogiato le qualità di Luca de Aliprandini: “Io due nomi voglio fare,e poi la fenice de Aliprandini, che quando tutti danno per morto, lui rinasce dalle sue ceneri. Vai a vedere come aveva iniziato la passata stagione, quello che gli veniva detto, e poi, invece, ha avuto un finale di stagione, e adesso è lì sul pezzo, con due piazzamenti nei dieci in due contesti di gara che ci azzeccano niente l’uno con l’altro, Soelden e Beaver Creek.