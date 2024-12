Ilrestodelcarlino.it - Affidi illeciti a Bibbiano: consulenti tecnici in aula, focus su disegno controverso

Nel processo sui presuntidi bambini a, è iniziata ieri la prima delle deposizioni deinominati dalle difese dei 14 imputati. Gli altri saranno sentiti da gennaio. Di recente il dibattimento si è alleggerito: i legali degli imputati hanno infatti rinunciato a sentire oltre 200 testimoni propri, quindi il processo si chiuderà in anticipo rispetto al previsto. La parola è andata ieri alla grafologa forense Lorena Calvarese, nominata dalla difesa della psicologa Imelda Bonaretti, assistita dall’avvocato Franco Libori. Al centro il presuntofalsificato della bambina a cui, secondo l’accusa, l’imputata avrebbe aggiunto mani posticce per far risultare un abuso subito dal compagno della madre. Calvarese ha illustrato il ricorso alle tecniche di elaborazione "in ipercroma e in ipertratto" ideate da Hugh Wellmax, che evidenziano cancellature e pressione del segno grafico.