.com - Xmas Stories: il mito di Babbo Natale

Leggi su .com

Come ogni dicembre, mentre le città si illuminano di decorazioni festive, torna puntuale la figura più amata dai bambini di tutto il mondo:. Ma chi si cela dietro questo personaggio dalla barba bianca e dal mantello rosso che ha conquistato l’immaginario collettivo globale? Le sue origini affondano le radici in un passato molto più antico di quanto si possa immaginare, intrecciando elementi pagani, cristiani e folcloristici in un affascinante mosaico culturale.Tutto ebbe inizio con San Nicola di Myra, vescovo cristiano vissuto nel IV secolo nell’attuale Turchia. La sua fama di benefattore dei poveri e protettore dei bambini si diffuse rapidamente in tutta Europa, dando vita a diverse tradizioni natalizie. In particolare, la leggenda narra di come il santo abbia donato tre sacchetti d’oro a tre giovani sorelle per salvarle da un destino di miseria, gettandoli attraverso il camino della loro abitazione.