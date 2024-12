Ilfogliettone.it - Trump chiede negoziati immediati in Ucraina: “Troppe vite sprecate”

La guerra incontinua a essere uno dei temi centrali della politica internazionale, e le recenti dichiarazioni di Volodymyr Zelensky e Donaldne evidenziano la complessità.Il presidente ucraino, in risposta a un appello dell'ex presidente americano per un cessate il fuoco immediato etra Mosca e Kiev, ha sottolineato che "un pezzo di carta e qualche firma" non possono garantire una pace duratura. Zelensky ha ribadito che un cessate il fuoco privo di garanzie reali potrebbe essere facilmente infranto, mettendo a rischio la stabilità della regione.Le preoccupazioni di Zelensky: affidabilità della pace e il ruolo della RussiaPer Zelensky, la questione centrale è l'affidabilità della pace. "Per garantire che non ci siano più perdite di ucraini e donne ucraine, è necessario garantire l'affidabilità della pace e non chiudere gli occhi sull'occupazione", ha dichiarato.