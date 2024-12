Biccy.it - Sophie Codegoni scortata da un bodyguard, le foto: “Molto provata”

Dopo il suo rilascio, Alessandro Basciano è stato da Fabrizio Corona e nel suo podcast ha parlato dell’arresto ed ha smentito le accuse che gli sono state mosse dalla sua ex fidanzata: “Non sono mai stato violento io. Invece una volta lei mi ha lanciato il caricatore delle Iqos. Ho anche chiamato l’ambulanza perché mi usciva il sangue dalla testa. E non sono cose che raccontavo in giro. Se ho le prove? Ho il referto dell’ambulanza e quindi è tutto verissimo“. Il giorno dopoha rilasciato un intervista al Corriere della sera, nella quale ha ammesso di avere paura ed ha rivelato di girare con delle guardie del corpo: “Ho vissuto nella paura per troppo tempo, vivevo sotto il suo continuo controllo. Ero pedinata, c’erano uomini che mi seguivano, che mi spiavano alla porta di casa e che mi aspettavano fuori dal ristorante.