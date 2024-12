Iltempo.it - Solo false piste e sosia: il killer delle assicurazioni coperto come un eroe

Sembrava questione di ore, sono passati i giorni. E nonostante l'immagine del volto, non c'è traccia delche mercoledì scorso ha freddato nel centro di New York Brian Thompson, Ceo dell'UnitedHealthcare. La polizia sta facendo i conti con un ostacolo non previsto: la simpatia che sta suscitando tra il pubblico il misterioso, giovanedel manager del gigantesanitarie. Che sarebbe diventato una sorta dipopolare, stando a quando circola sui social media, ma anche nelle strade di Manhattan, scrive oggi il Wall Street Journal, per aver colpito un'istituzione odiata, il sistemasanitarie accusato di negare per aumentare i propri profitti la copertura ai propri assistiti. Questa narrativa sarebbe stata avvalorata dalle rivelazioni dei media, secondo le quali sui bossolipallottole che hanno ucciso Thompson sono state trovate incise le parole «deny, defend, depose» - negare, difendere e far deporre - che notoriamente descrivono le tattiche dilatatorie usate dall'assicurazione per rifiutarsi di pagare per cure mediche.