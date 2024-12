Oasport.it - Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek 2024: orari, tv, streaming. In programma discesa e superG femminile

Leggi su Oasport.it

Dopo la tre giorni di gare maschile,sarà la cornice del primo weekend dedicato alla velocità. Si corre ancora sulla Birds of Prey ed inci sono unalibera (sabato) ed un(domenica).C’è davvero grande attesa in casa Italia visto che ci sarà l’esordio stagionale per Sofia Goggia. Da capire in che condizioni sarà la bergamasca, che si sta allenando in queste settimane in America proprio per presentarsi al meglio alle gare del fine settimana, dopo che ha saltato le precedenti settimane per recuperare ulteriormente dall’infortunio al piede della scorsa stagione.Ovviamente fari puntati anche su Federica Brignone, che può cominciare la sua risalita nella classifica generale didel. La valdostana può davvero puntare ad un doppio podio, anche se è soprattutto indomenica che si presenta tra le principali favorite per la vittoria finale.