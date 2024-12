Cityrumors.it - Roma, muore a 9 anni dopo un piatto di gnocchi al ristorante | Gli esami e l’ipotesi allergia: il punto delle indagini

Leggi su Cityrumors.it

una spirometria, aveva mangiato con i genitori undial. A casa il malore e pocoil decesso: le ipotesiGiovedì 5 dicembre, auna bambina di 9è morta in seguito ad una probabile reazione allergica scatenata da undiconsumato con i genitori in undella Capitale. Era un giorno come un altro per lei e,una visita ambulatoriale finalizzata all’accertamento della funzionalità polmonare mediante spirometria, aveva pranzato con mamma e papà e aveva scelto undidi patate. Poche ore, però, il malore e il decesso.a 9undial: si sospetta un’(cityrumors.it / ansafoto)Ancora sotto shock i genitori della piccola e tutti coloro che la conoscevano o frequentavano la sua famiglia.