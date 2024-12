Notizie.com - Movimento 5 Stelle, come cambia adesso lo statuto: esulta Conte, Grillo lascia come in The Truman Show

Leggi su Notizie.com

Gli iscritti alhanno votato nuovamente: il 65% circa dei votanti si è schierata con il presidente Giuseppe, bocciando di fatto la linea del fondatore Beppe.Giuseppe Conta, Beppela scenail grande Jim Carrey in The: “Caso mai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buona sera e buona notte”. Da questa mattina sulla scena politica italiana c’è un nuovoloin The(FACEBOOK FOTO) – Notizie.comNella notte sono stati resi noti i risultati ufficiali del voto che hanno portato gli iscritti alad approvare o meno le modifiche allo. Da un lato c’era l’ex premier ed attuale presidente dei 5. Dall’altro il comico e fondatore, da cui il nome di iscritti e simpatizzanti, grillini appunto.