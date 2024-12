Sport.periodicodaily.com - Milan vs Stella Rossa: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata di Champions League 2024/2025. Contro gli slavi ormai fuori dai giochi, i rossoneri vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva per mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi.vssi giocherà mercoledì 10 dicembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREDopo la sconfitta rimediata a Bergamo contro l’Atalanta che ha posto fine ai sogni scudetto, i rossoneri si rituffano nella massima competizionec’è una qualificazione agli ottavi da conquistare. L’obiettivo è alla portata con tre vittorie consecutive, per cui occorre non fallire questa prima sfida che, almeno sulla carta, non dovrebbe presentare grosse insidie visto la differenza tecnica.Gli slavi si presntano a questo appuntamento forti del 6-0 rifilato al Tekstilac nell’ultimo turno di campionato.