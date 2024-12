Ilnapolista.it - Meret e il Napoli: sul rinnovo le parti sono lontane sull’ingaggio (Tmw)

Alexpotrebbe a breve rinnovare col? Non è detto. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, c’è l’accordo per la durata del prolungamento di contratto ma non per lo stipendio., le novità suldiIl portale scrive in merito:Il club partenopeo e il portiere hanno raggiunto un accordo sulla durata del prolungamento, con la firma che, se dovesse arrivare, sarebbe fino al 30 giugno 2028. Manca però ancora quello, con la differenza tra leche per il momento non è così sottile. Nelle prossime settimane andranno comunque avanti i colloqui e si lavorerà per riuscire a trovare l’intesa. Il giocatore vuole restare al.Il portiere azzurro dopo la sconfitta contro la Lazio: «Abbiamo provato a comandare: è mancata cattiveria e precisione»Intervenuto durante la Domenica Sportiva, ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la sconfitta contro la Lazio:Difficoltà? «Non le ho viste, abbiamo fatto una buonata.