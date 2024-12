Ilfattoquotidiano.it - La statunitense Nvidia nel mirino dell’antitrust cinese. Si alza il livello di scontro tra le due superpotenze

L’antitrustha aperto un’indagine contro il colossodei semiconduttoriper “presunte pratiche monopoliste”. I semiconduttorisono particolarmente richiesti per gli impieghi nell’intelligenza artificiale, tanto di aver spinto la capitalizzazione del gruppo oltre i 3mila miliardi di dollari. La società è sospettata dalle autorità cinesi di aver violato la leggeanti-monopolio, nonché la decisione di revisione dell’Authority sull’acquisizione di Mellanox Technologies, progettista di chip israeliano.Le contestazioni riguardano l’accordo raggiunto nel 2020 quando Pechino diede aun’approvazione condizionale per la sua acquisizione da 6,9 miliardi di dollari di Mellanox Technologies. La mossa è un’apparente risposta apparente alle restrizioni appena inasprite sull’export di microchip da Washington contro Pechino, in aggiunta al divieto o ai maggiori controlli decisi una settimana fa dalla Cina sulle spedizioni di materie prime essenziali verso gli Stati Uniti, alla base delle produzione di chip e di applicazioni militari, quindi caratterizzate dal ‘dual usè, civile e militare.