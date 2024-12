Liberoquotidiano.it - Juve, pari e mugugni: Thiago Motta è ufficialmente nel mirino, cosa sta succedendo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Chi invita lantus a riprendere Max Allegri dimentica che la società bianconera è cambiata. Non ci sono più Agnelli e compagnia, dirigenti così affezionati al glorioso passato da tornarci alla prima difficoltà, ma una squadra di fiducia del lato Elkann della famiglia che guarda in avanti proprio per distaccarsi dai predecessori. Dunque qualsiasi confronto con il passato esiste solo fuori dal club, tra i tavoli dei bar sport. Dentro la società nessuno sta facendo paragoni con il passato, semmai si interrogano su come risolvere le tante e inattese difficoltà che sta affrontando la squadra. L'ultima è il ko a Cambiaso, anche se, per fortuna di, la “distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra” è “moderata” e basterà una settimana per curarla. Di sicuro il terzino salterà la sfida al Manchester City di mercoledì, decisiva per il destino in Champions League ma anche per il resto della stagione che, vista la straordinaria mole di pareggi, ha bisogno di una grande vittoria per guadagnare inerzia.