Juve Inter e Milan all’U-Power Stadium | tutti gli osservati speciali | CM IT

Juve, Inter e Milan all'U-Power Stadium: tutti gli osservati speciali

Gli emissari delle big di Serie A sono presenti a Monza per il posticipo di campionato tra i brianzoli e l’UdineseColpisce subito Lorenzo Lucca, che va in cielo sul cross di Zemura e non lascia scampo a Turati, portando in vantaggio l’Udinese in casa del Monza.Lorenzo Lucca (Ansa) – Calciomercato.itTorna segnare il centravanti classe 2000, al quinto centro in campionato. Successivamente l’ex Pisa e Ajax raddoppia calciando un potente destro sotto la traversa, ma è in posizione di offside. Lucca brilla mettendosi in evidenza, davanti alle big visto che sulle tribune dell’ex Brianteo sono presenti diversi emissari tra cui dintus,. L’attaccante dell’Udinese piace in particolare alla ‘Vecchia Signora’ e al Dt Giuntoli, a caccia di un vice Vlahovic per la sessione invernale del mercato.