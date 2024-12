Formiche.net - Italia-Messico, un asse strategico che attraversa l’Atlantico. Scrive Magaldi

Oltre 9,6 miliardi di scambi bilaterali, investimenti green per 23 miliardi e una crescita del Pil messicano del 3,2% nel 2023. Nel 150° anno di relazioni diplomatiche tra, l’alleanza è più forte che mai. I settori strategici per il futuro? Commercio, innovazione e sostenibilità.Le relazioni trarappresentano un esempio emblematico di cooperazione internazionale. Non sono soltanto le cifre – che pur raccontano una storia di successo – a rendere significativo questo legame, ma la complessa rete di opportunità, sfide e responsabilità che unisce due Paesi apparentemente distanti. Apparentemente, per l’appunto. L’, culla del Made in Italy e dell’innovazione sostenibile, e il, hub produttivo dell’America Latina e porta d’accesso al Nord America, condividono una relazione che guarda oltre i numeri in crescita, riflette interessi comuni e una visione strategica che abbraccia commercio, sostenibilità e cultura.