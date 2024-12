Cityrumors.it - ISEE 2025, giacenze medie da preparare: valgono anche le prepagate?

In vista della dichiarazione dell’del, e quindi delleda, è necessario considerarele?La giacenza media annua corrisponde all’importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il valore della giacenza media annua è variabile e si determina dividendo la somma dellegiornaliere per 365, senza prendere in considerazione il numero di giorni in cui il deposito (o il conto) risulta attivo.dale? – Cityrumors.itAl momento del calcolo bisogna tenere in considerazione alcuni criteri come: in presenza di giacenza media negativa, bisogna inserire sempre il valore zero; per i conti in divisa estera il valore della giacenza media viene esposto secondo le regole previste per l’archivio dei rapporti finanziari; le informazioni della giacenza media annua vanno trasmesse per tutti i soggetti persone fisiche e non fisiche che siano titolari di una delle tipologie di rapporto sopra indicate.