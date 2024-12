Lanazione.it - Il Siena continua a fare collezione di figuracce. Tifosi arrabbiati ma la società rimane assente

Leggi su Lanazione.it

Onestamente ci meritiamo pomeriggi come quello di ieri al Franchi? Perché se qualche provocatore risponde sì magari lo mandiamo a quel paese e pensiamo ad altro, ma la logica è no. Assolutamente no. Ilpuò perdere le partite ma non può e non deve mai perdere la faccia. Invece deve ancora arrivare il giro di boa del campionato e si allunga ladi. Terranuova Traiana, Fulgens Foligno, Trestina e addirittura Fezzanese. Quattro sconfitte in poco più di un mese contro avversari non certo blasonati e di scarsa qualità. La Robur è bravissima a dimostrare che al peggio non c’è mai fine. Perdere con il Trestina al Franchi è difficile da accettare, perdere anche con il fanalino di coda Fezzanese, fino a ieri otto punti in classifica è uno schiaffo in pieno viso a chi quei colori ce l’ha nel cuore.