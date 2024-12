Sport.quotidiano.net - Il gol di Sacconi non basta. Terranuova, solo un pari

TRAIANA 1 FLAMINIA 1TRAIANA (4-4-1-1): Ermini, Grieco (62’ Tassi), Bega, Saitta, Senzamici (65’ Petrioli), Privitera (89’ Lischi), Massai, Mannella, Marini,(77’ Oitana), Iaiunese (77’ Dini). Allenatore: Becattini. FLAMINIA CIVITA CASTELLANA (4-3-3): De Fazio, Igini, Lo Zito, Paramatti, Zanchi, Mariani, Mattei, Benedetti, Malaccari, Casoli, Ciganda (89’ Mattei), Sirbu. Allenatore: Abate. Arbitro: Scarati di Termoli. Reti: 22’, 25’ Ciganda. Note: ammoniti Privitera, Mannella, Lo Zito, Sirbu, Zanchi, Benedetti, Becattini. Angoli 5-3. Recupero: 0’ p.t. e 3’ s.t.- Termina 1-1 la sfida al Mario Matteini traTraiana e Flaminia Civita Castellana. Unche fa guadagnare un punto, ma che non cambia le carte in tavola per il club di piazza Coralli, ancora terzultimo nel girone E.