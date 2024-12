Davidemaggio.it - Golden Globes 2025: tutte le nomination. The Bear in testa

© Netflix / Adam RoseIl 5 gennaioal Beverly Hilton Hotel di Los Angeles si terrà la cerimonia di premiazione per l’ottantaduesima edizione dei, assegnati come ogni anno ai miglior film e programmi televisivi della stagione precedente. Sul fronte cinema spicca la candidatura, come miglior film straniero, di Vermiglio di Maura Delpero – che ha già trionfato a Venezia – sulla vita di un paesino nell’ultimo anno della seconda guerra mondiale. Si segnalano poi Challengers di Luca Guadagnino, candidato nella categoria miglior commedia o musical; Isabella Rossellini, in lizza come migliore attrice non protagonista in Conclave; e la rediviva Pamela Anderson, candidata come migliore attrice in un film drammatico. Il musical, su un signore della droga che decide di diventare donna, Emilia Perez, in Italia dal 9 gennaio, entra nella storia per le ben 10ottenute.