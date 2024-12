Lanazione.it - Esplosione nel deposito Eni: “Ero al pc quando ho sentito tremare sedia e vetri. Un boato tremendo”

Firenze, 9 dicembre 2024 - Un botto. Alle 10,20 i fiorentini hannole sedie e vibrare idelle finestre. Cos’è stato? Immediatamente paura e domande si rincorrono sui social, contenitore virtuale che fin da subito raccoglie testimonianze e sensazioni. Leonardo lavora a 500 metri dal luogo dell’e racconta attimi di terrore: “Ero al pc, alla scrivania,houn botto enorme, spaventoso. Ha tremato tutta la palazzina. So che in quella accanto isono andati in frantumi. Mi sono alzato e ho visto una fiammata e un gran fumo nero. Siamo tutti usciti e adesso stiamo andando via. Il capo del personale ci ha detto di andare a casa”. “Mia cognata lavora vicino al luogo dell’- racconta Benedetta -. Ci ha chiamato per dirci che sta bene.