Esperti | Nuove opzioni terapeutiche Hiv e informazione migliorano qualità di vita

Su rhivolution.it, aderenza alle cure aspetto cruciale in gestione patologia “Grazie alla più ampia disponibilità di farmaci antiretrovirali ealtamente efficaci, oggi in Italia l’Hiv può essere considerata una malattia cronica”, così Andrea Gori, direttore dell’unità di Malattie infettive all'Ospedale Sacco di Milano, in occasione della giornata mondiale dell’Aids sottolinea l’importanza delle terapie .