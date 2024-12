Ilnapolista.it - Elkann fa visita alla sua Juventus alla Continassa: gli 11 pareggi in 17 partite lo preoccupano?

La Gazzetta dello Sport dà notizia delladi John, centro sportivo della. Formalmente per parlare con Scanavino, Giuntoli e Motta. Al di là della formalità, è il segno che qualcosaJuve non va come previsto a tal punto da parlare di “momento delicato che sta attraversando la squadra“.Scrive la Gazzetta: “La Juve si compatta in vista della sfida di Champions contro il Manchester City. Questa mattinaè arrivato anche John, che, a margine dell’allenamento, ha parlato con Maurizio Scanavino, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, per poi assistereseduta. La vicinanza della proprietà significa molto in un momento delicato come quello che sta attraversando la squadra, invitata dai tifosi a tirar fuori gli attributi nel corso dell’ultimo match casalingo col Bologna“.