Corso di dialetto romagnolo a Forlì | giovani riscoprono le radici linguistiche

Undiin enoteca, all’orario dell’aperitivo oppure dopo cena. L’idea di Fabrizio Bernabè, docente di 36 anni, è stata quella di coinvolgere inell’apprendimento della lingua dei loro nonni. Soprannominato "Caveja" (proprio l’oggetto simbolo della Romagna), spinto dalla passione per il vernacolo, ha tenuto lezioni per principianti da ‘Ciacarò’ (nome che significa "chiacchierone", appunto in), un locale in pieno centro a. Alla presentazione, Bernabè aveva illustrato il programma delle lezioni, un’ora e mezza l’una a cadenza settimanale, iniziate nel mese di ottobre e che termineranno fra pochi giorni. Non undi folklore e vecchie tradizioni, ma un appuntamento di lingua ("straniera" precisa) per principianti: il. E in effetti, per un numero sempre maggiore di persone, si tratta di un lessico semi-sconosciuto: qualcuno forse conosce meglio l’inglese.