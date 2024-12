Coppa Italia e tre punti la Lazio si prende tutto contro il Napoli Atalanta in testa alla classifica

Leggi su Sportface.it

Dopo aver vinto il duello a colpi di turn over in, labatte ilanche nella seconda sfida della settimana, quella che non metteva in palio il pass per i quarti di unasnobbata da Antonio Conte, ma trecruciali nel sovraffollamento dei piani alti delladi Serie A. Finisce 0-1 e ad essere decisivo è un eurogol di Isaksen, che punisce unprevedibile e fragile. Un risultato che sancisce una nuova bestia nera per i partenopei: la squadra biancoceleste è rimasta infatti imbattuta nelle ultime quattro sfide di Serie Ail(3V, 1N), dopo che aveva perso tutte le quattro precedenti. Il successo del ‘Maradona’ permette a Zaccagni e compagni di reagire al meglio dopo la sconfitta di Parma e di affacciarsi di nuovo nelle primissime posizioni.