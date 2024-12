Ilrestodelcarlino.it - C’è una novità alla stazione di Bologna: la zona comfort di Italo

, 9 dicembre 2024 - Un nuovo punto di riferimento per i passeggeri di, in una lounge che segue lo stile elegante dell'azienda, nelladi. Il presidente Luca Cordero di Montezemolo e l'amministratore delegato Gianbattista La Rocca inaugurano il nuovo spazio per i passeggeri di, "che mancava a, città centrale per il nostro network". Un'occasione per presentare le strategie e ledella prossima stagione invernale, all'insegna dell'intermodalità con l'obiettivo di raggiungere 26 milioni di passeggeri. Con una flotta di 51 treni e 100 bus targati Itabus ricopre 54 città e 62, offrendo 118 servizi ferroviari al giorno e 30 collegamenti intermodali che uniscono treno e bus attraverso un unico biglietto di viaggio valido per entrambi i mezzi.