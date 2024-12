Lanazione.it - Cade la neve sulla Garfagnana. Imbiancate strade, paesi e borghi

Lucca, 9 dicembre 2024 – Pioggia, vento e, soprattutto,che è iniziata a scendere sopra i 1000 metri di altitudine in alcune aree dellae delle zone montane della Media Valle del Serchio già da sabato, con una modalità lenta e in intensificazione per la festività dell’Immacolata Concezione in stessa tendenza prevista anche per la notte appena trascorsa e la giornata odierna, con una ulteriore discesa della quota e nevicate che potranno raggiungere anche le aree collinari. Imbiancati idi San Pellegrinino in Alpe, Casone di Profecchia, Col d’Arcana, Passo delle Radici, nel comune di Castiglione di, e anche le zone montane tra il comune di Coreglia Antelminelli e Bagni di Lucca dove, dal Rifugio Casentini, un Alta Val Fegana, avventori, escursionisti e gestori hanno salutato con grande gioia la prima vera nevicata delle stagione.