Amici 24, Diego Lazzari torna sui social dopo l'inaspettata eliminazione dal talent: la mossa che sa di frecciatina

Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 l’undicesima puntata del pomeridiano di24 (QUI il resoconto), durante la quale il tiktoker, allievo di Lorella Cuccarini, è stato eliminato nel corso di una sfida giudicata da Carlo Di Francesco, il quale ha deciso di far entrare nella scuola Mollenbeck, che la scorsa settimana si era invece sfidato con Luk3.L’diha sorpreso tutti e ha indispettito in particolare Camilla De Pandis, fidanzata del cantante, che suil’uscita delle anticipazioni, aveva lanciato unaal programma, sottolineando come proprio chi veniva tacciato di raccomandazione in quanto già famoso su TikTok alla fine è stato uno dei primi ad essere eliminato (QUI le sue parole).Nella giornata di ieri,to suipostando nelle sue storie Instagram una schermata di Google con la ricerca sul reale colore del cielo, in riferimento al titolo della sua canzone Il cielo è Viola, e anche in questo caso molti hanno letto unaal, che non avrebbe avuto la giusta sensibilità per capirlo:In realtà, poiché il Sole emana radiazione lungo tutto lo spettro elettromagnetico, è la luce viola quella che viene dispersa di più, avendo lunghezza d’onda inferiore, dunque il cielo dovrebbe apparire viola, ma l’occhio umano non dispone della sensibilità necessaria a percepirla.