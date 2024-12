Ilrestodelcarlino.it - Albero di Natale a Corporeno: il vicesindaco risponde alle critiche sulle luminarie

Sui social sono apparse lamentele sull’didida qualcuno ritenuto inferiore rispetto agli addobbi edi Cento. Are è il. "Sull’natalizio di, l’amministrazione ha semplicemente assecondato le numerose richieste della consulta della frazione - dice Vito Salatiello - Il cedro solitamente usato è un dono di un cittadino corporenese e membro della consulta, che preoccupato per alcuni segnali di malessere della pianta ha più volte presentato l’istanza in consulta, chiedendo fosse individuato un altro". E prosegue. "Di qui, data la richiesta della consulta, l’amministrazione ne ha preso atto e ha esaudito tale richiesta - conclude - Nulla è variato in termini die altre attività, quest’anno arricchite da altre numerose sorprese.