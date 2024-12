Lanazione.it - 9 dicembre, la notte di Irene Grandi nella “sua” Firenze

, 92024 - Due divorzi, la malattia, lo yoga, e quella passione per la musica che stasera la porterà sul palco a. Nel 2003 il primo matrimonio a Las Vegas con Alessandro Carotti, dopo appena un mese trascorso insieme. Nel 2010 la loro storia d’amore finisce e nel 2015conosce Lorenzo Doni con cui convola a nozze tre anni dopo in Sardegna, ma nel 2022 prendono strade diverse. Dopo la fine del suo primo matrimonio, la cantante affronta un periodo difficile, di intensa sofferenza emotiva. Rischia di scivolare nel vortice della depressione. “Ero in crisi, disperata, stanchissima” ha raccontato la cantante, che a un certo punto ha sentito il bisogno di ritrovare sé stessa: “Così decisi di partire per Bali da sola, e lì ho scoperto un mondo nuovo, legato alla spiritualità e al potere della meditazione”.