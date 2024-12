Liberoquotidiano.it - XFactor, la finale più vista degli ultimi 4 anni: ecco il dato

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“X Factor” / Tv8 e Sky Uno) È il talent considerato forse più colto, più high profile, che resterà nella storia della televisione e della musica per aver puntato su un rigido processo selettivo e aver “scoperto” big della musica come i Måneskin, Marco Mengoni, Francesca Michielin o Noemi. Ladi X Factor andata in onda giovedì sera è stata la piùdelle ultime 4 stagioni: considerando i dati complessivi tra Tv8 e Sky Uno/+1, è stata seguita da 1.765.000 spettatori medi con l'8.6% di share. In questo tipo di competizioni, la scelta della giuria dà subito la cifra del tipo di narrazione che si vuole conferire al format. Manuel Agnelli e le new entry Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro si son rivelati dei cavalli vincenti, con in più un'icona come Giorgia alla conduzione.