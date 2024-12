.com - Volley femminile B1 / Jesi perde a Padova, la Clementina fa tre punti a Teramo

Leggi su .com

Entrambe in trasferta le formazioni della Vallesina con alterni risultati VALLESINA, 8 dicembre 2024 – Importante successo della2020 amentre la PieralisiVincono entrambe al tie break le formazioni di B1della2020, in casa contro l’Angelini Cesena, e della Pieralisia Riccione.CLASSIFICA – Bologna* 21; Vicenza*, Riccione 18; Banca Annia Aduna 17; Cortina Express16; Cesena*, Giorgione Treviso 15; Pieralisi, Arena* 12; Teodora Ravenna,2020, Life9; Futura, Vergati* 6*una partita in menoQUI PIERALISIsconfitta a. Dopo un iniziale testa a testa (5-5),prova un primo allungo (8-6) e poi, sul 10-10, trova il break che rompe definitivamente l’equilibrio: 15-11.