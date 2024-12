Sport.quotidiano.net - Unieuro Forlì conquista la terza vittoria consecutiva contro JU.VI. Cremona

Leggi su Sport.quotidiano.net

ha ottenuto la suabattendo JU.VI.con un punteggio di 79-74. Questasegna anche il quarto successo in trasferta della stagione, dopo le vittorieAvellino, Torino e Milano. La partita è stata caratterizzata da una eccellente prova di squadra in attacco, con quattro giocatori in doppia cifra e una solida difesa che ha limitato i giocatori chiave di, Brown e Tortù, a segnare il loro primo canestro su azione solo nel terzo quarto. Il secondo quarto è stato decisivo per, che ha vinto il parziale 14-30, andando all'intervallo lungo con un vantaggio di 17 punti. Nonostante il tentativo di recupero diè riuscita a mantenere il vantaggio fino alla fine. Nel terzo quarto,ha mostrato un atteggiamento più aggressivo, riducendo il divario a 10 punti.