Ilgiorno.it - Una tantum, Mondino condannato. Pagherà mille euro a cinque addetti

Leggi su Ilgiorno.it

Un’altra vittoria della UilFpl nella vertenza relativa al pagamento di una “unaripartoria“ prevista dal Contratto collettivo nazionale. Il giudice Marcella Frangipani hal’Irccsa riconoscere ai ricorrenti il pagamento deiprevisti più gli interessi maturati.le cause pilota avviate dalla Uil per altrettanti dipendenti dell’Istituto Nlogico di Pavia – dg Gianni Bonelli (nella foto) – perché in base all’articolo 54 del Contratto della sanità privata, rinnovato l’8 ottobre 2020, è previsto che "al personale assunto prima del 1° gennaio 2020 e ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente Ccnl, sarà riconosciuto un importo a titolo di unapari a, per riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del contratto".