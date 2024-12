Cityrumors.it - Un Natale di rincari per pranzi, cene e addobbi, ma saranno tanto gli italiani in vacanza

Si avvicinano le vacanze natalizie e nonostante il caro-vita sono molti gliche hanno deciso di concedersi un viaggio durante le festivitàCon il mese di dicembre e l’arrivo della festa dell’Immacolata si entra definitivamente nel periodo natalizio. Le luminarie sono accese oramai in tutte le città, balconi e terrazzi sono addobbati a festa e nelle case tutti hanno preparato il classico albero di. Ma mai come in questo 2024, la festa più attesa per tutte le famiglie italiane, porta con sé una serie diche faranno schizzare più in alto del 300% la spesa prevista per le festività natalizie.Undiper, magliin– Cityrumnors.itMa nonostante i prezzi dell’indotto natalizio alle stelle,milioni gliche hanno deciso di trascorrere le festività lontano da casa e, sebbene la maggior parte dei viaggiatori pagherà con i propri risparmi, non mancano coloro che hanno fatto ricorso a un prestito personale: quasi il 2% del campione, una percentuale che arriva a superare il 4% tra i viaggiatori di età compresa tra i 25 e i 34 anni.