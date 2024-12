Isaechia.it - Temptation Island, una coppia che si è lasciata al falò sarebbe tornata insieme (Foto)

Millie Moi e Michele Varriale sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di.Avevano scelto di mettersi alla prova nel docu-reality perché troppo diversi caratterialmente. Michele, in particolare, non accettava l’eccessiva esuberanza della sua fidanzata e riteneva Millie poco rispettosa della loro relazione.La loro storia d’amore si era conclusa in sede didi confronto, ma – interpellati ad un mese dalla fine – qualcosa sembrava essersi smosso di nuovo. Millie infatti aveva aperto ad un’eventuale seconda chance.I rumors successivi al termine del programma, la ritraevano particolarmente vicina a Raul Dumitras, altro ex protagonista di, ma della stagione precedente.Di fatto, però, poco più di un mese fa Millie e Michele sono stati nuovamente avvistati