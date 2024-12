Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato arrestato quando ho compiuto 17 anni. La recitazione mi ha salvato. Ho una relazione e vorrei diventare papà, forse è tardi”: James Franco a Verissimo

ospite nel salotto di “” per presentare il suo ultimo film “Hey Joe”, in tutte le sale cinematografiche italiane. L’attore interpreta un padre nella pellicola diretta da Claudio Giovannesi. Tutto ruota attorno a Dean Barry, un veterano americano che ha avuto unacon una ragazza napoletana durante la seconda guerra mondiale, ritorna in Italia, a Napoli, all’inizio degli70, per conoscere suo figlio. Dean vorrebbe recuperare venticinquedi assenza, ma suo figlio ormai è un uomo, è cresciuto nella malavita, èadottato da un boss del contrabbando e non ha nessun interesse per il padre americano.Dalla finzione alla realtà.ha provato le sensazioni di essere padre sul set, ma nella vita reale? “Ho unada un bel po’ – ha detto a Silvia Toffanin -.