Siria | Gentiloni ' cade regime sanguinario determinante ruolo Turchia'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "La caduta di undittatoriale è difficile sia del tutto pacifica e indolore, ce lo auguriamo. Direi che scopriremo nelle prossime settimane quale fosse la padella e quale la brace in questa situazione. Di sicuro, oggiunperché le guerre in corso, un Ucraina e in Medio Oriente, hanno creato condizione nuove". Lo dice Paoloa In Mezz'ora su Rai 3. In questa situazione "questa sacca di resistenzana con una velocità impressionante ha ripreso in mano il Paese perché Iran e Russia hanno altre gatte da pelare e la, che da sempre sostiene le organizzazioni anti-Assad, ha avuto un. Semplificando si potrebbe dire che ha vinto Erdogan e perso Putin anche se i rapporti tra loro sono più complicati".