Lanazione.it - Siena, il tabernacolo più bello è della Tartuca Coli: “Al di là della Contrada siamo tutti uniti”

Leggi su Lanazione.it

, 8 dicembre 2024 – «Ha vinto.. la!». E’ stato il presidente del Comitato Amici del Palio Emiliano Muzzi ad annunciare quale è stato ilpiùrealizzato quest’anno dai bambini delle Contrade in onoreMadonna. I più bravi sono stati quelli di Castelvecchio, appunto, guidati da un gruppo giovane e con idee innovative di addetti ai giovani, coordinati da Fiamma. «Il futuro c’è», ha esordito il sindaco Nicoletta Fabio rivolto alle centinaia di bambini presenti nella basilica di Provenzano. «Il vostro impegno accresce il senso di responsabilità», ha aggiunto. Tanti gli elogi per gli addetti ai giovani con l’invito del rettore del Magistrato Emanuele Squarci «a continuare a lavorare per il bene delle Contrade ecittà». Concorso dei Taberna, il Maria Mater Gratiae L’opera vinta dai picè stata realizzata dall’artista Irene Raspollini per i 70 annifondazione del Comitato Amici del Palio.