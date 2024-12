Lanazione.it - Settimana musicale su RTC: da Gershwin a Strauss, un viaggio tra i grandi compositori

L’America dicome primo consiglio d’ascolto su RTC di questa: oggi alle 16 Rhapsody in Blue e An American in Paris, registrazioni del 1971. Nei Pomeriggi Musicali di Milano nel 1950-1952 fu registrato il pianoforte di Benedetti Michelangeli per Variazioni su Paganini di Brahms e il Concerto per pianoforte e orchestra in si bemolle di Mozart: li trasmette RTC alle 20,30. Lunedì 9 dicembre 1882 nasceva Joaquin Turina, scuola spagnola: dalle 9 una galleria di brani compreso la famosa Sevillana eseguita da Segovia alla chitarra. Sempre in questo giorno del 1905 Richardrappresentò la prima dell’opera più provocatoria del ‘900, "Salomé", dalle 9 alle 10,30, la "Danza dei sette veli", e altri brani diretti da Sinopoli e Solti. Martedì alle 11,40 Tre capricci di Mendelssohn, al pianoforte di Roberto Prosseda.