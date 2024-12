Sport.quotidiano.net - Sella in partita per due quarti. A Verona è il solito copione

Leggi su Sport.quotidiano.net

tezenis84cento 59 TEZENIS : Esposito 11, Bartoli 8, Udom 13, Faggian 8, Airhienbuwa 5, Palumbo 10, Gazzotti 10, Cannon 12, Pullen 7, Penna ne. All. Ramagli.CENTO: Moretti 2, Henderson 16, Ramponi 3, Alessandrini 4, Tanfoglio 6, Tamani 1, Berdini 8, Davis 10, Benvenuti 9, Nobile, Delfino ne. All. Di Paolantonio. Arbitri: Moretti, Bonotto e Masi. Note: parziali 19-17; 38-30; 61-41. La serata che ti aspetti, quella già vista tante volte in trasferta in questa prima metà di stagione, con lain campo per un quarto, prima di sciogliersi con il passare dei minuti e regalare auna comoda vittoria. Così l’anticipo dell’AGSM Forum dura poco più di un’ora e mezza, tempo di certificare la decima sconfitta in regular season e di osservare lunghezze di vantaggio sull’ultimo posto ridursi a due, visto l’inaspettato successo di Piacenza sulla Fortitudo.