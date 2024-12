Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello svelata la data dell’ultima puntata della finale

L'attuale edizione del Grande Fratello, partita il 16 settembre 2024, si avvia verso la sua fase conclusiva, prevista per metà marzo 2025. Con una durata di sei mesi, questa stagione continua a riservare sorprese e colpi di scena, grazie anche all'arrivo di cinque nuovi concorrenti, che hanno riportato energia e dinamiche inedite nella Casa più famosa d'Italia.Il Percorso dei ConcorrentiAd oggi, sette inquilini hanno già lasciato il programma, tra eliminazioni e ritiri volontari. I nomi degli ex concorrenti includono personaggi noti e meno noti:Clarissa BurtIlaria ClementeEleonora CecereEnzo Paolo TurchiIago GarciaMichael CastorinoClayton NorcrossL'uscita di scena di questi partecipanti ha modificato gli equilibri interni, aprendo nuove possibilità di gioco per chi è rimasto e mantenendo alta l'attenzione del pubblico.