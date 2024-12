Lanazione.it - ’Luci sul Trasimeno’. La magia dell’albero sul lago. Gemellaggio con Eurochocolate

Leggi su Lanazione.it

Castiglione del(Perugia), 8 dicembre 2024 – Torna a brillare l’Albero di Natale in acqua più grande del mondo, tra aromi e sapori di cioccolato e gemellaggi importanti. Da ieri pomeriggio ha preso il via “Luci sul Trasimeno”, con la novità dello spettacolo di luci al laser e fuochi freddi denominato “Wonder Show”. La prima accensione è avvenuta per mano del Segretario di Stato della Repubblica di San Marino, Matteo Ciacci. Una specie diquesto, voluto fortemente dal presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, il castiglionese Fiorello Primi. Un patto di amicizia che fa il paio con quello con il Comune di Cortona, con cui da settimane quello di Castiglione delsta portando avanti iniziative congiunte. Il “Percorso” per raggiungere il belvedere prospiciente la Rocca del Leone, unico da cui è visibile l’enorme struttura in acqua, ha registrato il tutto esaurito.