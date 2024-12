LIVE – Taranto-Catania 0-2 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ladi, match valido per la diciottesima giornata del girone C della. Allo stadio Iacovone si sfidano i pugliesi, ultimi e penalizzati, e con gravi problemi societari, e la formazione siciliana che è molto ambiziosa, ma sta un po’ arrancando trovandosi a metà classifica e in zona playoff ma per il rotto della cuffia. Chi riuscirà a trionfare? Appuntamento alle ore 17.30 di domenica 8 dicembre.DOVE VEDERLA INLADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-2 (23? Ierardi, 24? Stoppa)37? – Ora i padroni di casa sono nella metà campo avversaria33? – Ilprova a risalire con difficoltà29? – Stoppa a terra dopo uno scontro con Matera, entra in campo lo staff medico26? – Giallo per Toscano, uscito dalla propria area tecnica24? – RADDOPPIA STOPPA! 0-2!23? – TRAVERSA GOL DI IERARDI!AVANTI, 0-1!19? – Condizioni del campo non ottimale: il fango tinge ormai tutte le divise del, la palla viene rallentata18? – Ilcerca la ripartenza, iltorna in possesso palla15? – Ilinsiste sulla sinistra, Sturaro non riesce a coordinarsi11? – Proteste delper un fallo di Sturaro.