LIVE – Modena-Milano 0-1 20-25 11-16 | Superlega 2024 2025 volley maschile in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato didi. Gli uomini di Alberto Giuliani, reduci dalla sofferta vittoria a Taranto, tornano sul campo di casa con l’obiettivo di conquistare la sesta vittoria e guadagnare una posizione. Infatti, gli avversari sono i meneghini di coach Roberto Piazza, sesti in classifica con un solo punto in più rispetto ai canarini. Chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 8 dicembre al Palasport G. Panini di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Valsa Grouped Allianzdelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.COME VEDERE LA PARTITA IN TVCOPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATETUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA: FORMULA E REGOLAMENTO, STAGIONE DEI CLUB: TUTTE LE DATEPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-1 (20-25, 11-16)SECONDO SET –allunga ancora, time-out: 11-16SECONDO SET – Primo tempo vincente di Sanguinetti: 10-14SECONDO SET – Difesa fortuita di, che però regala il punto con l’attacco out di Gutierrez: 8-13SECONDO SET – Errore al servizio di Caneschi, che chiude un turno al servizio molto proficuo: 7-10SECONDO SET – Muro vincente diin un’azione un po’ confusa da parte di entrambe le squadre: 6-6SECONDO SET – Scambio lungo chiuso dalla cannonata di Buchegger in parallela: 4-4SECONDO SET –riprende da dove aveva lasciato e trova subito un break: 0-2PRIMO SET– Pallonetto vincente di Kaziyski: 20-25PRIMO SET –resta a +4, time-out: 18-22PRIMO SET – Grande alzata di Porro per Louati, che da seconda linea non sbaglia: 17-21PRIMO SET –scappa via: 15-19PRIMO SET – Errore al servizio di Caneschi,ringrazia: 13-14PRIMO SET – Kaziyski a segno in diagonale: 11-13PRIMO SET – De Cecco libera Gutierez, che passa in diagonale: 10-11PRIMO SET – Louati risponde subito a Buchegger: 7-9PRIMO SET – Doppio vantaggio per: 6-8PRIMO SET – Buchegger passa in parallela: 6-5PRIMO SET – Buchegger attacca forte, Porro “para” con la spalla ma la palla schizza via: 2-2PRIMO SET – Primo punto a: 0-119.