La grande stella si è spenta Televisione in lutto l’attore è morto | l’annuncio della figlia

Mondo dello spettacolo in lutto, il celebre attore noto per numerosi ruoli televisivi di successo, è morto all'età di 77 anni. La notizia della sua scomparsa, avvenuta il 22 novembre, è stata rivelata solo ora da sua figlia, Jessie, alla rivista Variety. La causa del decesso è stata identificata come un tumore al pancreas. Con una carriera prolifica iniziata negli anni '80, Mark Withers è apparso in alcune delle serie TV più amate di quell'epoca, tra cui "Matlock", "Magnum, P.I.", "The Dukes of Hazzard", "Dallas" e "L.A. Law". Negli anni successivi, ha continuato a lasciare il segno con interpretazioni in serie moderne di successo come "Frasier", "Criminal Minds", "Sense8", "Castle" e "Drop Dead Diva".